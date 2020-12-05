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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جو بايدن يلمح إلى حفل تنصيب محدود فى ظل تفشى فيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:54 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمحة مسبقة لما سيبدو عليه حفل تنصيبه في يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحدث لن يكون نموذجيا بسبب الجائحة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن للصحفيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، في إشارة إلى المؤتمرالوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020، الذي عقد بشكل أساسي عبر الإنترنت:"أعتقد أنكم ستشهدون شيئا أقرب إلى شكل المؤتمر، من حفل التنصيب المعتاد".

وتابع: "أولا وقبل كل شيء، هدفي هو الحفاظ على أمريكا آمنة مع السماح للناس بالاحتفال".

وألمح بايدن إلى أن الأحداث الكبيرة الشخصية التي تقام عادة خلال حفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك الموكب في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة، لن تقام على الأرجح.

وسيقام حفل التنصيب يوم الأربعاء 20 يناير، ومن المتوقع أن يستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في الارتفاع حتى ذلك الحين.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأصيب أكثر من 14.14 مليون أمريكي بالفيروس الجديد منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 276 ألف شخص بسبب المرض، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

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