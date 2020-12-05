موريتانيا: 176 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 9 آلاف و181 حالة
السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:46 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و181 حالة.
وذكرت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 182 حالة، كما تعافى 27 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و12 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 182 حالة، كما تعافى 27 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و12 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.