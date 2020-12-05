موريتانيا: 176 إصابة جديدة بكورونا بإجمالى 9 آلاف و181 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 176 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و181 حالة.وذكرت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 182 حالة، كما تعافى 27 مصابا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8 آلاف و12 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.