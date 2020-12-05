البرازيل.. ارتفاع عدد وفيات كورنا لـ175964 حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 46884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 694 حالة وفاة بالفيروس.وتأتي البرازيل بالمرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، حيث سجلت 6 ملايين و533968 إصابة، وفي المرتبة الثانية من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة، إذ سجلت 175964 وفاة، طبقا لبيانات الصحة البرازيلية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.