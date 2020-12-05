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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظريف يتهم ألمانيا بـ«التمييز الخسيس» فى استثناء فلسطين من برنامج للتطعيم ضد كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
وكالات
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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الخسيس" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال "ظريف" معلقا على خبر يتحدث عن نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز السافل بخصوص كورونا".

واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".

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