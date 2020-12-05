«بايدن» يحث الكونجرس على تمرير قانون إعانات من فيروس كورونا

حث الرئيس الأمريكي المنتخب جوبايدن الكونجرس على تمرير مشروع قانون للإعانات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين يكافحون ماليا خلال الجائحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" حذر بايدن من أنه "إذا فشل الكونجرس والرئيس ترامب في التحرك بحلول نهاية ديسمبر، سوف يفقد 12 مليون أمريكي إعانات البطالة التي يعتمدون عليها".وتابع: "لست الوحيد الذي يقول إن هذا الوضع عاجل. إذا لم نتحرك الآن فسيكون المستقبل قاتما للغاية. يحتاج الأمريكيون للمساعدة وهم بحاجة إليها الآن".وقال بايدن إن جهود الحزبين في مجلس الشيوخ لتمرير مشروع قانون الإعانات بقيمة 908 مليارات دولار تدعو للتفاؤل، لكن هناك حاجة أيضا لتشريع جديد في يناير.كما ألقى بثقله وراء خطة تحفيز ثانية بقيمة 1200 دولار لكل أمريكي جاءت كلمة بايدن بعد وقت قصير من إصدار بيانات البطالة الأمريكية، والتي أظهرت تباطأ تعافي سوق العمل الأمريكي بشكل ملحوظ في نوفمبر، بما يشير إلى أن القفزة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" تضر بالعمالة، وتحد من التعافي الاقتصادي الأوسع.وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ازدادت بواقع 245 ألف وظيفة مقارنة مع أكتوبر، وانخفض معدل البطالة إلى 7ر6 بالمئة.وأظهرت البيانات أيضا تراجعا مقلقا في أعداد الأمريكيين المشاركين بالقوة العاملة، حيث ترك الكثير من الأشخاص وظائفهم.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكاسب الوظائف جاءت دون توقعات خبراء الاقتصاد، وعكست بشكل جزئي تراجعا قدره 93 ألفا للعمالة المؤقتة.