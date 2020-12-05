روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

صدر حديثًا عن دار روافد للنشر والتوزيع، ديوان شعر «تلغرافجي كئيب»، للشاعر محمد هلال ريان، في 122 صفحة، ويضم 21 قصيدة، ولوحة الغلاف للفنانة كرستين زكريا، وتصميم الغلاف لرائد مجدي.وبحسب الناشر: «تميل القصائد إلى الذاتية، وتستخدم ضمير المتكلم، وكأنها محاولة للعلاج النفسي من آلام الحياة، وتصطبغ القصائد بنبرة حزينة معاتبة للعالم المحيط بالشاعر».وتابع: «أن عناوين القصائد حملت مفردات تؤكد على الحالة العامة للديوان، ومنها "غمام ناشف، محاولة حياة فاشلة، سايس، غنوة منفى، أمضغ جدران العالم، ميس أمي، مدينة ليل، قارب مرجيحة، الليل بريء، عطش يبل الريق، عدودة، ناظر المحطة، كير الغنا".يذكر أن محمد هلال ريان، شاعر إسكندراني من مواليد 1982، حاصل على بكالوريوس الهندسة، دُرست أعماله الأدبية في مؤتمرات غرب ووسط الدلتا، حاصل على جائزة المسابقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عن ديوان «صبار الفطام» الصادر عن دار روافد للنشر والتوزيع، ونشر العديد من القصائد في المجلات والصحف الأدبية.