أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.محليًا، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 802 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 5-12-2020سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 687 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 802 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 917 جنيهًا.وتشهد أسعار الذهب منذ بداية نوفمبر الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.