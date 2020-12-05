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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-12-2020، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالأسواق المحلية.

ويقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم.

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 5-12-2020
يواصل الريال السعودي استقراره أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بسعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 وجاء فى بنك التجاري الدولي بسعر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

يتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

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