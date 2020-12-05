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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الألمانية هيلجا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون بعد أشهر من التباينات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
هيلجا شميد
هيلجا شميد
وكالات
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اختيرت الدبلوماسية الألمانية هيلجا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما أعلنت الجمعة الرئاسة الدورية الألبانية للمنظمة، وذلك بعد أشهر من شغور في هذا المنصب بسبب تباينات بين دول غربية وأخرى قريبة من روسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوردت البعثة الألبانية الى المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "تسمية هليغا شميد أمينة عامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وذلك غداة انطلاق الاجتماع السنوي الوزاري للمنظمة بمشاركة 57 من الدول الأعضاء، والمقام هذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب قيود كوفيد-19.

وأدى غياب التوافق بين الدول الأعضاء، لا سيما مطالبة روسيا بتوازن لصالح الدول التي تدور في فلكها، الى شغور المناصب الأساسية في المنظمة اعتبارا من تموزيوليو الماضي. لكن المنظمة تمكنت الجمعة من تسمية أربعة دبلوماسيين في إدارتها.

وتحظى شميد التي سبق لها أداء دور بارز في المفاوضات التي أفضت في العام 2015 الى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الكبرى، بثقة موسكو وواشطن في الوقت عينه.

وفي إطار التسوية على المناصب في المنظمة التي ينتظر منها أداء دور في ملفات شائكة مثل الأزمة في بيلاروس والنزاع في إقليم ناجورني قره باغ، وافقت الدول الغربية على تسمية كازاخستاني للمرة الأولى، هو خيرت عبدالرحمنوف الذي سيتولى منصب المفوض السامي للأقليات الوطنية على رغم الاتهامات بانتهاكات لحقوق الانسان التي تطال هذه البلاد الواقعة في وسط آسيا.

لكن الدول الغربية أبقت المنصبين الأكثر إثارة للجدل في المنظمة من حصتها، اذ سيتولى الإيطالي ماتيو ميكاتشي مسؤولية حقوق الانسان، والبرتغالية تيريزا ريبيرو كممثلة خاصة لشؤون حرية الصحافة، ومن المقرر أن تتولى السويد الرئاسة الدورية للمنظمة في 2021 خلفا لألبانيا.

وأنشئت المنظمة زمن الحرب الباردة لتحسين الحوار بين الغرب والاتحاد السوفياتي، وهي تركز عملها حاليا على أوروبا وتركيا وجمهوريات سوفياتية سابقة، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.

ورأى السفير الأمريكي السابق جيمس جيلمور أن سنة 2020، بما شهدته من أزمات سياسية مثل الاحتجاجات الشعبية في بيلاروس ونزاع قره باغ، "أظهرت ملاءمة وأهمية دور منظمة الأمن والتعاون".

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