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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يرفض اتهام حكومته بالجنوح عن الليبرالية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهام حكومته بالجنوح إلى التعصب والتوجهات المنافية لليبرالية بمشروع قانونها لحماية الشرطة، وحملتها على الجماعات الإسلامية.

ورد ماكرون في مقابلة مع موقع "بروت" الإخباري لدى سؤاله عن وصف وسائل إعلام دولية لخططه المتعلقة بالشرطة بأنها "منافية لليبرالية" بالقول: "اليوم الوضع غير مرض لكن، عذرا، هذا لا يجعلنا دولة ديكتاتورية".

وتابع: "لسنا المجر ولا تركيا ولا دولة من هذا القبيل... لا يمكن أن أسمح بأن يقال إننا نقيد الحريات في بلادنا".

ويحد مشروع القانون من حرية تداول الصور التي يمكن من خلالها التعرف على هوية ضباط الشرطة، وهو بند أساسي في خطط ماكرون لحشد أصوات الناخبين المنتمين لليمين المعروف عنه المواقف المتشددة في ما يعلق بالنظام والقانون.

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