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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق.. تجدد التظاهرات فى عدة مدن

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:10 ص
تظاهرات فى العراق
تظاهرات فى العراق
وكالات
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تظاهر الآلاف في عدة مدن عراقية عقب أسبوع من صدامات دامية وقعت بين أنصار حركة الاحتجاج ضد الحكومة، ومؤيدين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تظاهر الآلاف في الناصرية لإظهار عزمهم على مواصلة الاحتجاج ورفض إزالة خيمهم من ساحة الحبوبي، فيما أغلقت قوات الأمن شوارع تقود إلى الساحة لمنع أنصار الصدر من وصولها.

وشهدت مدن أخرى تظاهرات تضامن مع محتجي الحبوبي بينها بغداد التي نظم فيها تجمع صغير في ساحة التحرير فيما تظاهر المئات في مدينة الديوانية جنوب البلاد تحت شعار "جمعة الناصرية".

وكان أنصار الصدر قد تظاهروا في 27 نوفمبر في استعراض لقوة تيارهم السياسية في بغداد والناصرية ومدن أخرى.

وفي حين انتهت تظاهرتهم الكبيرة في بغداد بشكل سلمي، تصادم "الصدريون" مع أنصار الحراك الاحتجاجي ضد الحكومة في ساحة الحبوبي التي يتخذونها موقعا لتظاهراتهم في مدينة الناصرية منذ انطلاقها في أكتوبر 2019.

وارتفعت حصيلة ضحايا العنف الأسبوع الماضي إلى تسعة 9 إثر وفاة محتجين متأثرين بجراحهم، واغتيال ناشط معارض في مدينة العمارة.

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