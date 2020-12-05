رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 ديسمبر 2020 الموافق 20 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:38 ص
أوجور شاهين
أوجور شاهين
وكالات
طباعة
انضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية أوجور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وارتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".

ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".

وأعلنت بريطانيا عن موافقتها على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه الشركتان، فيما قالت "فايزر" و"بيونتيك"، إن "فعالية اللقاح تصل إلى 95% في الوقاية من المرض".

ولا تزال الشركتان في انتظار قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لتسجيل اللقاح والاعتراف بفعاليته.

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل المفكر الإسلامى أحمد عبده ماهر بكفالة 20 ألف جنيه

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائى بشأن الأزمة

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد

الصور

image description

انفجار فى محطة كهرباء البخارية بأسيوط وإصابة 5 أشخاص

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

مؤسس «بيونتيك» الألمانية يدخل قائمة أغنى 500 شخص فى العالم بسبب كورونا

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 5-12-2020 فى الأسواق

المريخ السودانى يفوز على أوتوهو الكونغولى فى الدور التمهيدى لأبطال أفريقيا

حملة لتحويل منزل تولكين إلى متحف في بريطانيا

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

روافد تصدر ديوان «تلغرافجى كئيب» للشاعر محمد هلال

أحمد الزلوعى: قابلت نجيب محفوظ وتمنيت لو بقيت معه أطول وقت ممكن (حوار)

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية