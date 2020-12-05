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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يفرض قيودا على مسؤولين صينيين اتهمهم «بقمع المعارضين»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:55 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن فرض قيود على السفر طالت مسؤولين صينيين، اتهمتهم الولايات المتحدة "بقمع المعارضين" في بلادهم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" اتهم بومبيو في بيان له، "الجبهة الموحدة" للحزب الشيوعي الصيني بـ"تخويف الأكاديميين ورجال الأعمال وجماعات المجتمع المدني وأفراد الجاليات الصينية... الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان البشعة في إقليم شينجيانج والتبت ومنطاق أخرى بالصين".

وأَضاف أن الأشخاص المذكورين يتعرضون للضغوطات والتنمر من قبل الحزب الشيوعي الصيني، مشيرا إلى أن العقوبات تفرض على المتورطين في تهديد المعارضين وأعمال عنف ضدهم أو التجسس عليهم أو نشر بياناتهم الشخصية أو ابتزازهم أو غير ذلك من "الأنشطة الخبيثة".

واتهم بومبيو الصين أيضا بمحاولة الضغط على الجالية الصينية في الولايات المتحدة بهدف إرغامها على تأييد سياسات بكين، داعيا إياها للكف عن تلك الممارسات.

يذكر أن الجبهة الموحدة هي قسم تابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي مسؤولة عن العلاقات مع أفراد ومنظمات لهم نفوذ اجتماعي أو سياسي من غير الأعضاء في الحزب الشيوعي، وخاصة خارج حدود الصين وبين أفراد الجاليات الصينية.

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