غلق وتشميع 5 مقاهى غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

شن حي ثان المنتزه بالإسكندرية حملة مكبرة اليوم الجمعة، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، بالمرور على المقاهي المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من مدي الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي.أسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق 5 كافيتريات بشارع أطلس بمنطقة العصافرة بحري، فضلًا عن رفع الإشغالات بخط سير الحملة والتحفظ على عدد من المضبوطات.جاءت الحملة برئاسة يحي زكريا سكرتير عام الحي، وبحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية، والخدمات ورخص المحلات والشؤون القانونية والإيرادات، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.