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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأردن يرحب بالتفاهمات المعلنة لتسوية الأزمة الخليجية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
وكالات
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رحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، بالتفاهمات التي أعلنت عنها الكويت في إطار الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الخليجية.

وقال الصفدي: "إن البيان الصادر من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يخدم طموحات شعوب المنطقة بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز الأمن العربي الشامل لمواجهة التحديات المشتركة".

وثمن "الصفدي" الجهود الكبيرة التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والجهود التي يقودها حاليا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لإنهاء الأزمة وتحقيق التضامن الخليجي.

وأكد أن "إنهاء الخلاف الخليجي والتوصل إلى المصالحة هو مصلحة خليجية وعربية مشتركة، ذاك أن أمن الخليج العربي واستقراره ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العربي"، مثمنًا كذلك الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.

وكان وزير الخارجية الكويتي وزير الإعلام بالوكالة أحمد ناصر المحمد الصباح كشف عن مباحثات "مثمرة" في إطار المصالحة الخليجية.

يأتي ذلك وسط تقارير مفادها أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب كثفت جهودها لتسوية الأزمة الخليجية ما قد يفضي إلى انفراجها.

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