أسعار خام النحاس اليوم السبت 5-12-2020

سجل متوسط سعر خام النحاس، اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، حوالي 6912.50 دولار للطن الواحد وفقا لسعر البورصة العالمية.وتنتج شركة مصانع النحاس المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنواع من النحاس التي يتم بيعها للسوق المحلي بخلاف التصدير.تنفذ الشركة مشروعًا لتطوير المصنع في إطار زيادة الطاقة الإنتاجية في ظل التحديات التي تواجه الشركات خاصة مع ظروف كورونا.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.