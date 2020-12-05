المريخ السودانى يفوز على أوتوهو الكونغولى فى الدور التمهيدى لأبطال أفريقيا

حقق فريق المريخ السوداني لكرة القدم، فوزا مهما على منافسه أوتوهو الكونغولي، بهدفين دون مقابل، الجمعة، في الخرطوم، في إياب الدور التمهيدي لبطولة أبطال أفريقيا.وأحرز وجدي عوض، وسيف تيري، هدفي المريخ في شوط المباراة الثاني، في الدقيقتين ٦٥ و٨٩.وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في الكونغو انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وبات المريخ في مواجهة المتأهل من إنيمبا النيجيري أو رحيمو البوركيني في دور الـ32.