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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج ماندو العدل يستعد لـ«كاستنج» مسلسل «بين السما والأرض»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
ماندو العدل
ماندو العدل
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قال المخرج ماندو العدل، إنه يستعد لـ "كاستنج" مسلسله الجديد "بين السما والأرض"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢١.

وقال العدل- لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "قريبا جدا إن شاء الله سأعلن عن موعد ومكان (كاستنج) مسلسل بين (السما والأرض).. سأقابل بنفسي كل من يأتي للكاستنج أيا كان العدد؛ لاكتشاف الموهبة الباحثة عن فرصة".

وتابع إنه من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهد المسلسل مطلع العام المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن السيناريست إسلام حافظ يواصل كتابة حلقات العمل خلال هذه الفترة، حيث انتهى من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

"بين السما والأرض" مسلسل مستوحى من قصة "بين السماء والأرض" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وقد تحولت إلى فيلم سينمائي عام 1960 بطولة هند رستم وعبدالسلام النابلسي وعبدالمنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبوسيف.

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