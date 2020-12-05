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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الخشب اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
الخشب
الخشب
أسامة الشندويلي
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سجل متوسط سعر الخشب اليوم السبت الموافق 5-12-2020 في البورصة العالمية للأخشاب 574.50 دولار.

وتعمل الشركة التجارية للأخشاب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في تجارة الأخشاب واستيرادها من الخارج.

كما تعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

وتسعى مصر لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار العمل على دعم الصناعة المحلية، خاصة في ظل أزمة كورونا والوصول إلى تخفيض الواردات ودعم الصادرات المصرية من الصناعة المحلية.

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