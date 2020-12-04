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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أمير الكويت يهنئ قادة دول الخليج بالتوصل لاتفاق نهائي بشأن الأزمة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:21 م
نواف الأحمد الجابر
نواف الأحمد الجابر الصباح،
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أعرب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء والذي أكدت من خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي.
وقال في بيان: "نستذكر بالتقدير الجهود الخيرة والبناءة للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف وأرسى قواعد الاتفاق لتبقى جهوده في أعماق وجداننا وفي صفحات تاريخنا".

وأضاف أمير الكويت: "نتوجه بالتهنئة والتقدير لإخواني أصحاب الجلالة والفخامة لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية المباركة لخير أبنائنا وتحقيق تطلعاتهم وإلى كافة الأصدقاء في العالم على دعمهم لجهود الوساطة التي قامت بها دولة الكويت والذي كان محل تقدير من جانبن".

ووجه أمير الكويت الشكر والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الداعمة والتي تعكس التزام الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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