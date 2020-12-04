بايدن: نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف والملايين خسروا
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:02 م
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال كلمة عن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة وسط جائحة كورونا، قائلا: "نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف فى التاريخ الحديث".
وأضاف بايدن: "الأمر لن يبقى كذلك ولا يجب أن تظل الأوضاع كما هى.. الملايين خسروا تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم.. واحد من كل ستة أشخاص متأخر فى دفع إيجار منزله.. وواحد من كل أربع أعمال صغيرة يعاني خطر الإغلاق بسبب الجائحة.. ولكن أعدكم لن يستمر الوضع هكذا".
وأضاف بايدن: "الأمر لن يبقى كذلك ولا يجب أن تظل الأوضاع كما هى.. الملايين خسروا تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم.. واحد من كل ستة أشخاص متأخر فى دفع إيجار منزله.. وواحد من كل أربع أعمال صغيرة يعاني خطر الإغلاق بسبب الجائحة.. ولكن أعدكم لن يستمر الوضع هكذا".