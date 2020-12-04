بايدن: نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف والملايين خسروا

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال كلمة عن وضع الاقتصاد في الولايات ‏المتحدة وسط جائحة كورونا، قائلا: "نمر بأسوأ أزمة شهدها سوق الوظائف فى ‏التاريخ الحديث".وأضاف بايدن: "الأمر لن يبقى كذلك ولا يجب أن تظل الأوضاع كما هى.. الملايين ‏خسروا تأمينهم الصحي بسبب خسارة وظائفهم.. واحد من كل ستة أشخاص متأخر فى دفع ‏إيجار منزله.. وواحد من كل أربع أعمال صغيرة يعاني خطر الإغلاق بسبب الجائحة.. ‏ولكن أعدكم لن يستمر الوضع هكذا".‏