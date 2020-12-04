رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 ديسمبر 2020 الموافق 19 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«بلومبرج»: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات بالعالم في 2020

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:47 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
طباعة
ذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية أن مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة الأمريكية- في تقرير، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني- أن فيروس كورونا ساعد الدول الإفريقية على المنافسة، وأن الاقتصادات الإفريقية قد تفوقت على بقية دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، وأن من بين دول إفريقيا البالغة 54 دولة هناك الآن 7 بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم "إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفيروس القاتل ربما يكون قد حسّن ميزتها التنافسية لأنها سرّعت عملية تحولها على مدى عقد من الزمن من تصدير الموارد الطبيعية إلى مراكز انخرطت في أنشطة العمل عن بعد.

وينعكس الانتقال إلى أعمال القرن الحادي والعشرين التي تحركها التكنولوجيا في منطقة يكون أعمار الناس فيها أصغر من أي مكان آخر، في المشهد المتغير لـ1300 شركة مدرجة في البورصات والتي تشكل الشركات في إفريقيا، وأصبحت شركات الاتصالات ذات حضور قوي، حيث شكلت 29% من إجمالي القيمة السوقية لشركات القارة في عام 2020 مقارنة بـ 13% قبل عقد من الزمن، قطاعات المواد والطاقة، والتي ظلت بمثابة المعايير القياسية للمنطقة منذ الحقبة الاستعمارية، تراجعت إلى 23% من 34% خلال نفس الفترة.

كما نجحت إفريقيا في صد الجائحة بشكل أفضل من العديد من المناطق النامية، وانحسر فيروس كورونا بحلول منتصف نوفمبر في بعض أكبر دول القارة- جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا- إلى أدنى مستوياته منذ أبريل ومايو، وفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز).

وأوضح التقرير أن اقتصادات (إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا) صمدت بنجاح في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، لدرجة أنها كانت من بين أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال عام 2020.

ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تتوقع المؤسسة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% على مدار 2020 بأكمله، فيما لدى نيجيريا أفضل سوق للأسهم أداء في العالم هذا العام، فمن بين 93 سوقا للأسهم الرئيسية في العالم، احتل مؤشر البورصة النيجيرية لجميع الشركات المكونة من 153 شركة المرتبة الأولى بإجمالي عائد بنسبة 27%.

موضوعات متعلقة

رسميا.. إعارة حارس الزمالك إلى الاتحاد السكندري

مصر تنجح في إعادة الربان فارق محمد المختطف لدى الحوثيين

«بركات الست سكارليت».. القصة الكاملة لتزييف الحقائق بقضية «المبادرة المصرية»

إلغاء الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والنوادي بدءا من الغد

الصور

image description

العثور على جثة سيدة أسفل عقار تحت الإنشاء بدمياط

image description

استعدادات لافتتاح مسجدين في أسيوط بحضور وزير الأوقاف

image description

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان مسجد الأمير سنان بديروط الشريف

image description

تحجب رؤية النيل.. سحب عائمتين غير مرخصتين بالجيزة (صور)

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجدين في ديروط

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي بكورونا

هل انفردت السعودية بمصالحة مع قطر دون الرباعي؟.. الباز يكشف التفاصيل

حقيقة استبدال امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«الميدتيرم»

شاب يفضح فتاة ليلة زواجها: «مش هخليكي تتجوزي» (فيديو)

إنفوجراف

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

image description

مكاوي سعيد.. 3 سنوات على رحيل المؤرخ الأدبي لـ«وسط البلد» (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسطو على حقوق الملكية الفكرية

منوعات

حملة لتحويل منزل تولكين إلى متحف في بريطانيا

«ناسا» تشترى تربة قمرية بسعر يبدأ بدولار واحد

امرأة تواجه اتهامات بإهانة ملك تايلاند خارج السفارة الألمانية

لقاح «كلوفر» يظهر استجابة مناعية قوية في تجارب المرحلة الأولى

أيام زمان

«خسر مبلغ مالي كبير بسبب لحيته».. حكاية أحمد مظهر مع «عبد المطلب» ونجيب محفوظ

«ستبكي عليك عظامك في قبرك».. حكاية رسالة تهديد لموسيقار الأجيال

«سائق ترام».. اعترافات نجيب محفوظ عن أمنيات لم يحققها

«الرفيق 10»| حققنا كأس العلم لكن سعر الخبز لم ينخفض.. اللحظة الأسعد في حياة «مارادوانا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتذار واجب للنيابة العامة
د.كريمة الحفناوى
الفن فى خدمة المرأة.. مسرحية فستان أحمر
د.مينا بديع عبدالملك
الحصرى.. أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن
صفاء النجار
الذكورة السامة «3»
المزيد

الثقافة

دار الكتب تقيم الملتقى الرابع والثلاثين لمبدعي ونقاد أدب الطفل

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية

بيتر ماهر: الفكر سيجد طريقه إلى القارئ في ظل القنوات المفتوحة

شيماء أحمد: ليس من حق شخص أو جماعة أن تمارس إرهابًا فكريًا