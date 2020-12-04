«بلومبرج»: مصر ضمن أقوى 10 اقتصادات بالعالم في 2020

ذكرت وكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية أن مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضافت الوكالة الأمريكية- في تقرير، اليوم الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني- أن فيروس كورونا ساعد الدول الإفريقية على المنافسة، وأن الاقتصادات الإفريقية قد تفوقت على بقية دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، وأن من بين دول إفريقيا البالغة 54 دولة هناك الآن 7 بين الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم "إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا"، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفيروس القاتل ربما يكون قد حسّن ميزتها التنافسية لأنها سرّعت عملية تحولها على مدى عقد من الزمن من تصدير الموارد الطبيعية إلى مراكز انخرطت في أنشطة العمل عن بعد.وينعكس الانتقال إلى أعمال القرن الحادي والعشرين التي تحركها التكنولوجيا في منطقة يكون أعمار الناس فيها أصغر من أي مكان آخر، في المشهد المتغير لـ1300 شركة مدرجة في البورصات والتي تشكل الشركات في إفريقيا، وأصبحت شركات الاتصالات ذات حضور قوي، حيث شكلت 29% من إجمالي القيمة السوقية لشركات القارة في عام 2020 مقارنة بـ 13% قبل عقد من الزمن، قطاعات المواد والطاقة، والتي ظلت بمثابة المعايير القياسية للمنطقة منذ الحقبة الاستعمارية، تراجعت إلى 23% من 34% خلال نفس الفترة.كما نجحت إفريقيا في صد الجائحة بشكل أفضل من العديد من المناطق النامية، وانحسر فيروس كورونا بحلول منتصف نوفمبر في بعض أكبر دول القارة- جنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا- إلى أدنى مستوياته منذ أبريل ومايو، وفقًا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز).وأوضح التقرير أن اقتصادات (إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا) صمدت بنجاح في مواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، لدرجة أنها كانت من بين أسرع 10 اقتصادات نموا في العالم خلال عام 2020.ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تتوقع المؤسسة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% على مدار 2020 بأكمله، فيما لدى نيجيريا أفضل سوق للأسهم أداء في العالم هذا العام، فمن بين 93 سوقا للأسهم الرئيسية في العالم، احتل مؤشر البورصة النيجيرية لجميع الشركات المكونة من 153 شركة المرتبة الأولى بإجمالي عائد بنسبة 27%.