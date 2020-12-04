استطلاع: ربع سكان السويد لا يرغبون في التطعيم من كورونا

اعترفت السلطات الصحية في السويد إلى أنها في حاجة إلى تغيير آراء المتشككين في جدوى اللقاحاتالمضادة لفيروس كورونا، ويبلغون حاليا أكثر من ربع السكان، إذا أرادت تطعيم ما يكفي من المواطنين لتحقيق مناعة القطيع.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، عن عالم الأوبئة الحكومي السويدي أنديرس تيجنيل قوله: "يمكنني أن أتفهم تدني مستوى القبول في هذه المرحلة". وقال إنها "لا تزال مسألة نظرية للغاية، حيث إننا لا نعرف سوى القليل للغاية عن اللقاحات القادمة، وأن عموم السكان لا يعرفون حتى سوى القليل".ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة نوفاس لاستطلاعات الرأي، لا يريد سوى 46 بالمئة من المواطنين السويد الحصول على اللقاح، بينما يرفض ذلك 26 بالمئة.وتجنبت السويد فرض حالة إغلاق بالبلاد وهو أمر اشتهرت به، ما سمح للفيروس بأن ينتشر بوتيرة أسرع عن أي مكان آخر.وعلى الرغم من أن مناعة القطيع عبر التعرض للفيروس لم تكن أبدا استراتيجية معلنة، كانت السلطات السويدية تأمل أن ينتج عدد كاف من المواطنين أجساما مضادة للحماية من أي حالات تفش أخرى للأوبئة.