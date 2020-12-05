رئيس قضايا الدولة: فرع الهيئة بمطروح سيخدم العلمين الجديدة

قال ابو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة إن، فرع الهيئة بمطروح سيخدم أهالي مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن العلمين الجديدة جزءًا من المحافظة.وأوضح خلال حديثة لـ"الدستور، أن الكوادر بهيئة قضايا الدولة بمطروح قادرة علي جلب حقوق الدولة وانجاز أعمالها وجلب مستحقاتها، مضيفًا "سنكون قادرين علي انجاز المهام".وأكد أنه، إذا إحتاج الأمر إلي التوسع مستقبلًا سيتم إنشاء فرع للهيئة في العلمين الجديدة وسيتم توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، وأن الهيئة تعمل في نطاق خطة الدولة.