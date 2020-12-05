حظك اليوم.. برج الجدى السبت 5 ديسمبر 2020

قدمت جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيًا: تقوم بدور وساطة معيّنة في العمل، من أجل إيجاد التسويات والتخفيف من التشنّجات.عاطفيًا: الراحة الإلزامية مهمة وخصوصًا إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدّدًا.صحيًا: تبدو في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمد عوامل ترهقك نفسيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.