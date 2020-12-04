أول تعليق من الربان المُحرر من الحوثيين: «فخور إني مصري»
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:16 م
قال فاروق محمد عبد العال الربان البحرى المصرى العائد من اليمن: "أشكر ربنا على المجهود الخرافى الذى بذلته الدولة المصرية لإنقاذ حياتى، وما حدث كان بفضل توجيهات الرئيس السيسى - ربنا يحفظه ويبارك فيه لمصر".
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن الأجهزة المعنية السيادية المصرية ليس لها مثيل فى العالم، مردفا: "قادرة تحل أى مشكلة وقادرة توصل لأى مصرى فى أى بقعة فى العالم وأشكرهم جميعا".
وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن الأجهزة المعنية السيادية المصرية ليس لها مثيل فى العالم، مردفا: "قادرة تحل أى مشكلة وقادرة توصل لأى مصرى فى أى بقعة فى العالم وأشكرهم جميعا".