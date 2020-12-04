أول تعليق من الربان المُحرر من الحوثيين: «فخور إني مصري»

قال فاروق محمد عبد العال الربان البحرى المصرى العائد من اليمن: "أشكر ربنا على المجهود الخرافى الذى بذلته الدولة المصرية لإنقاذ حياتى، وما حدث كان بفضل توجيهات الرئيس السيسى - ربنا يحفظه ويبارك فيه لمصر".وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية دينا زهرة، أن الأجهزة المعنية السيادية المصرية ليس لها مثيل فى العالم، مردفا: "قادرة تحل أى مشكلة وقادرة توصل لأى مصرى فى أى بقعة فى العالم وأشكرهم جميعا".