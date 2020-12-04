«البيئة»: تمكنا من تحويل قش الأرز إلى سلعة اقتصادية

قال مصطفى مراد، رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة إن زراعة نحو ١.١ مليون فدان أرز قد ينتج عنه فوق 2.2 مليون طن قش أرز، الأمر الذي دفع الوزارة للاستفادة منه بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية للتعامل مع الكم الهائل من المخالفات الناتجة عن حرق قش الأرز.وأضاف رئيس إدارة نوعية الهواء خلال تصريحه لـ"الدستور" أنه عمل على تقليل العبء على الفلاح وتحويل قش الأرز إلى مصدر للرزق وعائد اقتصادي ضخم.وأكد مراد، أن هذا القرار صائب جدًا، لأنه أصبح سلعة موجودة على الأرض، وتحول قش الأرز من مرحلة الدعم للاستدامة.