كندا: النظام الإيراني انخرط في ترويج معلومات مضللة عن كورونا

أفادت الاستخبارات الكندية، اليوم الجمعة، بأن النظام الإيراني انخرط على غرار كل من روسيا والصين، في حملة لترويج معلومات مضللة عن فيروس كورونا المستجد لخدمة مصالحه.ونقلًا عن موقع قناة جلوبال نيوز الكندية، أن التقرير يتهم الدول الثلاث بنشر معلومات مضللة لتعزيز طموحاتهم الاستراتيجية.وقال التقرير الذي أصدره الجهاز بعنوان "كوفيد 19، الآثار العالمية ومصالح الأمن القومي الكندي"، ورفعت عنه السرية، إن النظام الإيراني شن حملة لتمرير وترويج معلومات مغلوطة عن الفيروس سعى من خلالها إلى إلقاء اللوم في سوء تدبير الجائحة في البلاد إلى جهات أجنبية.وكتب معدو التقرير أن طهران سعت عبر حملة التضليل المتزايدة التي تبنتها إلى تحويل اللوم عن أوجه القصور الداخلية في التعامل مع الوباء إلى جهات أجنبية وخاصة العقوبات الأمريكية.