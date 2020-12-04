تعقيم وتطهير مقار لجان إعادة انتخابات النواب بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، رؤساء المدن في نطاق المحافظة، بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدارس مقرات لجان انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بمختلف المراكز.وتأتي حملة التطهير بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، حيث انتقلت فرق التعقيم لعدد من المراكز ورشّت مداخل المدارس وداخل اللجان والطرقات بالمبيدات.هذا ومن المقرر أن تبدأ جولة الإعادة في محافظة المنوفية يوم 7،8 من الشهر الجاري، وقد استعدت المحافظة بتجهيز 512 مقرًا انتخابيًا و6 لجان عامة و926 لجنة فرعية، فيما تستقبل اللجان الإنتخابية 2 مليون و698 ألف 758 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الدستوري.