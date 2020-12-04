مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث بصحراوي سوهاج

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 أشخاص نتيجة حادث مروري على الطريق الصحراوي ناحية مركز أخميم في سوهاج.كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الأحمر وتم الدفع بـ ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة في الثلاثينات وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال.تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.