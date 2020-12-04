مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث بصحراوي سوهاج

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث بصحراوي سوهاج
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:58 م
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدينطباعة
لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 أشخاص نتيجة حادث مروري على الطريق الصحراوي ناحية مركز أخميم في سوهاج.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الأحمر وتم الدفع بـ ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة في الثلاثينات وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال.
تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الأحمر وتم الدفع بـ ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص مصرع سيدة في الثلاثينات وإصابة 9 آخرين بينهم أطفال.
تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.