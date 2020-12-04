القبض على 8 تجمعوا في شارع جامعة الدول لدعم مجلس إدارة نادٍ رياضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 8 أشخاص أثناء محاولتهم التجمع أمام أحد الفنادق بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة، وقيامهم ببث فيديو مباشر لتحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.وتبين أنه بين المتهمين سيدة- حاصلة على بكالوريوس- مقيمة بمحافظة القاهرة، سبق قيامها باستغلال حسابها الشخصى فى بث مشاركة وتفعيل "هاشتاج" لدعم مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، وتوجيه الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة النادى.وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.