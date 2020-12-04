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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«بركات الست سكارليت».. القصة الكاملة لتزييف الحقائق بقضية «المبادرة المصرية»

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:27 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إننا نواجه موجة من التضليل وتغيير الحقائق فيما يتعلق بقضية «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وأضاف محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أنه تم القبض على 3 من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي شركة استثمارية وذلك بعد أن استقبلوا في اجتماع لهم مجموعة من السفراء ودبلوماسيي الدول الغربية.

وتابع: «هؤلاء الموظفين تهمتهم أنه خالفوا القانون ولم يوفقوا أوضاعهم وفقا للقانون المنظم لعمل الجميعات، واستمروا في الحصول على تمويلات من الخارج، ونقل تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر غير صحيحة، لتشويه صورة الدولة في الخارج».

واستكمل: «بعد حبس الموظفين الثلاثة تم تدشين حملة في مصر وخارجها، تطالب بالإفراج عن عنهم، متابعا أنه صدر بالأمس قرار بالإفراج عن الموظفين الثلاثة».


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