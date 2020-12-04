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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

برج خليفة يحتفل بتسجيل صندوق تحيا مصر 3 ألقاب بـ«جينيس»

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:25 م
برج خليفة
برج خليفة
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تزين برج خليفة مساء اليوم الجمعة، بشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيله ثلاثة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم، قوامها 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.

كما دشن الصندوق حملته الجديدة نتشارك من أجل الإنسانية عبر نشرها علي برج خليفة، داعيا مختلف دول العالم للتشارك والتضامن من دعم الإنسانية في مختلف المجالات.

جاء ذلك بعد تنظيم صندوق تحيا مصر نهاية الشهر الماضي لقافلة إنسانية هدفها توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء، في تظاهرة ضخمة شارك فيها المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرًا في مصر.

وقد انطلقت قافلة الخير صباح يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 إلى القرى الفقيرة في 27 محافظة بجمهورية مصر العربية، لتوزيع الدواجن على مستحقيها، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر التي شاركت في توزيع الدواجن على الأسر الفقيرة لضمان سرعة توصيل القافلة.

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