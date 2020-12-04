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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: أحلام تركيا في العثمانية الجديدة مرفوضة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:37 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس
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اعتبر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أن لتركيا أحلاما عثمانية جديدة، معربا عن رفض بلاده لها.
وأعرب ديندياس خلال مؤتمر البحر المتوسط بمعهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الجمعة، عن قلق بلاده لتصرفات تركيا في المنطقة.

وقال: "هي لا تقبل القانون الدولي ولا تقبل قانون البحار الدولي... لكل دولة الحق في 12 ميلا من المياه الإقليمية، كما أن اليونان لها هذا الحق.. وتقول تركيا إنه سيكون سببا للحرب، أي إعلان حرب إذا استخدمته اليونان".
وأوضح أن: "الوضع مع تركيا صعب للغاية. تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تتبنى أحلاما عثمانية جديدة، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".
وأضاف: "اليونان تتمتع بموقع جغرافي فريد على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، وفي السنوات الأخيرة أصبحت مركزا للطاقة، لكن تطوير حقول الغاز البحرية ليس أولوية بالنسبة إليها".
وتابع: "أود أن أقول إن استغلال احتياطيات الغاز، خاصة تلك الموجودة في قاع البحر، ليس أولوية قصوى ضرورية للحكومة. نحن نؤيد الاقتصاد الأخضر".

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