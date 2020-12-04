السعودية: إيران تواصل تمويل الإرهاب في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط، الجمعة، إن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة.وأضاف بن فرحان، إن ميليشيات تتبع إيران تستخدم العنف في العراق، مشددًا على أن المملكة لا تؤيد عمليات الاغتيال، موضحًا أنها ليست في سياستنا.وعن علاقة السعودية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال فيصل بن فرحان: "من خلال الحوار مع إدارة بايدن، سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة".وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، أوضح وزير خارجية السعودية أن بلاده تؤيد "اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".وتابع: "لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا عند موافقتها أن تصبح فلسطين دولة مستقلة".وحول مواجهة جائحة كورونا، أكد وزير خارجية السعودية على "العمل مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا".