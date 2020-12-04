«دخلت للعلاج فاعتقلوها».. الاعتداء على سورية حامل في مستشفي بإسطنبول

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن واقعة للاجئة سورية في تركيا بمخفر في منطقة زيتون بورنو في مدينة إسطنبول.وقال مطلعون على الواقعة إن راما سلو، قضت ثلاثة أيام "صعبة ومؤلمة" في مخفر منطقة زيتون بورنو في مدينة إسطنبول التركية، وعلى الرغم من كونها امرأة حاملا وفي وضع صحي حرج، إلا أن ذلك لم يشفع لها، بل على العكس ما جرى على الواقع كان نقيضا لذلك، خاصة أن اعتقالها من قبل الشرطة التركية جاء بعد دخولها أحد مستشفيات الدولة التابعة للحكومة التركية، لتلقي العلاج الفوري.السلو البالغة من العمر 23 عاما استحوذت على حديث اللاجئين السوريين في مختلف الولايات التركية، في اليومين الماضيين، كون القصة الخاصة بها في المستشفيات التركية شكّلت صدمة حول طريقة التعامل الذي لاقته، أولا في "مستشفى الدولة" في منطقة زيتون بورنو، وفيما بعد حين نقلت إلى مخفر الشرطة، بعد اعتقالها بناء على "دعوة كيدية" تقدمت بها إحدى الممرضات التركيات.وبحسب أشخاص مطلعين على قصة اللاجئة السورية، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فقد بدأت بعد خروج السلو من أحد المراكز الطبية السورية في إسطنبول حين أبلغها طبيب سوري بضرورة التوجه فورا إلى أحد المستشفيات التركية، من أجل إجراء عملية جراحية لاستخراج الجنين المتوفى، منذ أكثر من 4 أشهر.وعلى الفور وعقب معاينة الطبيب السوري، توجهت السورية برفقة زوجها إلى مستشفى السليمانية في منطقة زيتون بورنو، لتتفاجأ بطريقة التعامل العنصرية التي لاقتها من الممرضات التركيات، التي أقدمت إحداهن على ضربها على بطنها فور استلقائها على كرسي المعاينة، لتستمر بالضرب لدقائق على معظم أنحاء جسدها، بحسب ما نقل موقع قناة "الحرة".