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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

كيف دعم صندوق تحيا مصر المرأة؟

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
دعم صندوق تحيا مصر
دعم صندوق تحيا مصر للمرأة
سمر عبدالله
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يحتفل صندوق تحيا مصر اليوم بتحقيقه ثلاثة أرقام قياسية جديدة، حيث دعم الصندوق منذ نشأته شرائح المجتمع كافة على كل المستويات، وكان للمرأة نصيب أيضًا من دعم صندوق تحيا مصر لها.


"السيدات المعيلات"
وفر الصندوق قرضًا في شكل أدوات إنتاج للمرأة المعيلة، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر، ويتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها، ومن ثمة استطاع الصندوق تكثيف نشاط البرنامج ليصل إلى أكثر من عدد المستفيدين 19500 سيدة بتمويل تعدى 325 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الحدود، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات في حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى تخصيص مشروعات لذوات القدرات الخاصة.

"برنامج مستورة"
وفر برنامج "مستورة" تمويلًا تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

"دعم سيدات منشأة ناصر"
كما واصل الصندوق دعمه للمرأة المعيلة عبر مشروع لتمويل السيدات في منشاة ناصر والمزمع انتقالهن لحي الأسمرات، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة بتمويل اقترب من 7 ملايين جنيه.

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