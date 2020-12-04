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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بابا الفاتيكان يدعو للتكاتف من أجل مواجهة تحديات البشرية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:25 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
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دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس، إلى تكاتف جهود الجميع يوميا من أجل مواجهة تحديات البشرية، والحد من "تفاقم التفاوتات" الاجتماعية في ظل الأزمة الوبائية والاقتصادية الحالية من أجل عالم منصف ومتآخ.

وقال بابا الفاتيكان، حسبما نقلت قناة روسية اليوم الجمعة، إن "كل واحد منا مدعو لكي يعمل يوميا من أجل بناء عالم أكثر عدلا وأخوة ووحدة".

وأضاف بابا الفاتيكان، بمناسبة قبول أوراق اعتماد سفراء 10 بلدان، من بينها الأردن وموريتانيا وأوزبكستان ومدغشقر والدنمارك والهند: "تبدأ مهمتكم في وقت يمثل تحديا كبيرا للعائلة البشرية بأكملها.. حتى قبل انتشار وباء فيروس كورونا، كان من الواضح أن عام 2020 سيكون عاما يتميز باحتياجات إنسانية ملحة، بسبب الصراع والعنف والإرهاب في أجزاء مختلفة من العالم".

وأفاد البابا فرنسيس بأن "الأزمات الاقتصادية تسبب الجوع والهجرة الجماعية، بينما يزيد تغير المناخ من مخاطر الكوارث الطبيعية والمجاعات والجفاف.. والآن يؤدي الوباء إلى تفاقم التفاوتات التي كانت حاضرة في مجتمعات"، داعيا إلى التعاون والتضامن مع "إخوتنا وأخواتنا الفقراء والأشد ضعفا" الذين يتعرضون "لخطر الإهمال والاستبعاد والنسيان".

وأضاف أن "اليوم، ربما أكثر من أي وقت مضى، يتطلب عالمنا المعولم بشكل ملح حوارا وتعاونا صادقين ومحترمين، قادرين على توحيدنا في مواجهة التهديدات الخطيرة التي تلوح في أفق كوكبنا وترهن مستقبل الأجيال الشابة".

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