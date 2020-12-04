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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائبة رئيس وزراء روسيا: تراجع انتشار كورونا في عدة مناطق

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:19 م
تاتيانا جوليكوفا
تاتيانا جوليكوفا
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أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، اليوم الجمعة، تراجع انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في البلاد.

وقالت جوليكوفا، في بيان أوردته وكالة أنباء روسية: "الآليات التي تم استخدامها​ للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت في تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة بالفيروس".

وأشارت إلى ازدياد عدد المناطق الروسية التي سجلت اليوم تراجعا في انتشار فيروس كورونا، وقالت: "مقارنة بالأول من نوفمبر، ازداد عدد المناطق التي لوحظ تراجع انتشار عدوى فيروس كورونا فيها من 50 إلى 61 منطقة.. كما انخفض عدد المناطق التي استمر نمو المرض فيها من 33 إلى 23 منطقة".

ولفتت إلى أن اللقاحين الروسيين ضد فيروس كورونا (سبوتنيك- V) و(إبيفاك كورونا) أظهرا كفاءة عالية وأمانا، وقالت: "حتى الآن، سجلت الدولة لقاحين روسيين وهما يخضعان لتجارب سريرية بعد التسجيل، وهما لقاح (سبوتنيك في) الذي طوره مركز جامالي العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، ولقاح (إبيفاك كورونا) التابع لمركز فيتكور العلمي في نوفوسيبيرسك، وتظهر التجارب السريرية بعد التسجيل أن اللقاحين يتمتعان بكفاءة عالية وأمان".

وأوضحت أنه تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك- V) في التداول العام، وقالت: "اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 تم إدخال 168 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك- V) في التداول العام، كما سيتم طرح لقاح (إبيفاك كورونا) خلال ديسمبر الجاري".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، يوم الأربعاء، تعليمات لنائبة رئيس الوزراء ببدء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا، الأسبوع المقبل، في روسيا.

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