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الثقافة

مظهر شاهين يشيد بـ«الوصية».. ويؤكد دور الفن فى ترسيخ المفاهيم الدينية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:27 م
الدكتور مظهر شاهين
الدكتور مظهر شاهين
ايهاب مصطفى
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شهد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، والصحفية نورا أنور عضو مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ولفيف من رجال القوات المسلحة، العرض المسرحى "الوصية"، أمس الخميس، على المسرح القومى بالعتبة.

وأكد الدكتور مظهر شاهين، خلال كلمة ألقاها فى ختام العرض، أهمية الفن ودوره الكبير فى ترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة لدى أفراد المجتمع، خاصة شريحة الشباب من أبنائنا بناة المستقبل، وأن ذلك لا يتأتى بتجديد الخطاب الدينى فقط، بل يجب أن تتكاتف كل الجهات والمؤسسات فى تصحيح المفاهيم الخاطئة كل وفقا لدوره ومجاله.

ووجّه شاهين الشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لدعمها ومساندتها مبادرة "اعرف جيشك"، التى تتبنى تعريف شبابنا بدور وتضحيات رجال الجيش والشرطة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، من خلال الندوات والعروض المسرحية، كما وجّه الشكر لمخرج العرض الفنان خالد جلال، وللفنان إيهاب فهمى مدير المسرح القومى.

وتعرض مسرحية "الوصية" فى الثامنة من مساء أيام "الخميس والجمعة والسبت" من كل أسبوع، ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، ويقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، وإنتاج المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، وهى تتناول قصة حياة الشهيد محمد المعتز رشاد، أحد شهداء قواتنا المسلحة بمعركة الإرهاب في سيناء، تأليف أيمن سلامة، وإخراج خالد جلال.

البطولة للفنانين: "أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام"، بطولة غنائية للفنانة مي فاروق، أشعار محمد بهجت، ألحان أحمد كيكار، ديكور محمد الغرباوي، أزياء هالة الزهري، إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات للدكتور مجدي صابر، مدرب الاستعراضات فاروق الشريف، مساعدو الإخراج: معتز مغاورى- أسماء غازى- هيثم حسام، مخرج منفذ علا فهمى.

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