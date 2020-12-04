إيطاليا تسجل 814 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:09 م
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة في إيطاليا، إنها سجلت 814 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد- اليوم الجمعة- مقابل 993 أمس، إضافة إلى 24099 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 23225 أمس.
وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 58852 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء بها في فبراير، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.
وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 58852 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء بها في فبراير، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.