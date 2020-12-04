إيطاليا تسجل 814 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في إيطاليا، إنها سجلت 814 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد- اليوم الجمعة- مقابل 993 أمس، إضافة إلى 24099 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 23225 أمس.وسجلت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضربها الجائحة، 58852 وفاة بمرض كوفيد-19 منذ ظهور الوباء بها في فبراير، وهذا أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت 1.689 مليون إصابة بالمرض حتى الآن.