صاحب فيديو «سماح بنت شهاب»: رسالة للبنات والفكرة من قصص حقيقية

قال مصطفى بوخا، ابن محافظة كفر الشيخ وصاحب فيديو "سماح بنت شهاب"، إن مقطع التمثيل الذي فعله هو وأصدقاؤه مستوحى من قصص حقيقية حدثت بالفعل وهو يعرف بها، ولكن بأسلوب مختلف لكنها موجودة.وأضاف بوخا، خلال تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن الهدف من الفيديو توجيه رسالة للبنات بعدم معرفة أي شاب أو الدخول معه في علاقة عاطفية إن لم تكن في الإطار الشرعي لأنه من الممكن أن يحدث موقف هكذا معها، وأيضا توجيه رسالة للشباب بخطورة القيام بتلك الفعل.وعاد يكرر أن الفيديو كان مجرد تمثيل وكل من تواجدوا معه بمن فيهم أدوار أم سماح ووالدها هما من أصدقائه، وأن سماح شخصية وهمية وغير حقيقية والفيديو تمثيلي فقط ولا يمت للحقيقة بصلة، وأنه تم تصويره منذ ما يقرب من شهرين.