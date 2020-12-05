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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

أرقام قياسية دخلت بها مصر موسوعة جينيس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:40 ص
موسوعة جينيس
موسوعة جينيس
سمر عبدالله
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نظم صندوق تحيا مصر احتفالية، للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

ومصر سجلت من قبل أرقاما قياسية في موسوعة جينيس.

"كلمة سلام"
دخلت مصر موسوعة جينيس العالمية من خلال تصميم أكبر كلمة سلام "Peace"، وذلك بالتزامن مع يوم السلام العالمي وتم تصميمه بـ551 سترة نجاة في زمن قياسي 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس في محافظة الإسماعيلية قبل شهرين.

"أعرض كوبري"
دخلت شركة "المقاولون العرب" للموسوعة بتسجيل كوبري تحيا مصر كأعرض كوبري مُلجم على محور روض الفرج – الضبعة.

"أطول مائدة طعام"
حطمت مصر رقمًا قياسيًا في 2015 بأطول مائدة طعام في العالم، حيث بلغ طولها 4.303 كيلومتر.

"أكبر طبق فول"
دخلت مصر جينيس في 2015 بطبق جديد، حيث قدمت أكبر طبق فول في العالم وبلغت مساحته 100 متر مربع ووصل وزنه لـ5 أطنان.

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