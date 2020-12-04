محمد عبد العزيز يكتب: لمسة جمال فى قلب القاهرة

هاتفنى صديق عربى بمجرد وصوله إلى القاهرة مؤخرًا فى زيارة عابرة، وصديقى هذا رجل يعشق القاهرة، وهو المحافظ على زيارتها كلما أتيحت له الفرصة، سواء للعمل أو للسياحة، أو كلما اشتاق لتنفس هواء برائحة التاريخ، على حد تعبيره.. وكما اعتدنا يكون اللقاء الأول- كلما حضر- على أحد المقاهى بقلب القاهرة، حيث يختلط بالناس ويتفحص وجوههم نظرة المتأمل، وكأنه يبحث عن وجه فرعونى قديم جمعته به صداقة امتدت لآلاف السنين.مررت عليه فى فندقه الذى اعتاد أن ينزل به كلما جاء إلى مصر، وكان ترحيبًا شديدًا وسلامات حارة بإجراءات احترازية فرضتها فترة كورونا، التى عزلت الأصدقاء وفرقت الأحبة لمدة قاربت السنة.سألته: إلى أين؟ أجابنى بلا تردد: هل نسيت جدولنا المعتاد؟ وعلى الفور تحركنا نحو قلب القاهرة، وفى طريقنا مررنا على عدة ميادين، حتى إذا أتينا على ميدان التحرير تعمدنا كعادتنا أن نمر على ميدان «عبدالمنعم رياض»، ليقرأ الفاتحة لروح البطل الشهيد، تحية منه لكل شهداء مصر والعروبة، التى لا يزال مؤمنًا بها ومتحمسًا لها وأحد دعاتها. ثم نتجه نحو أقرب مدخل نلج من خلاله إلى مقاهى «باب اللوق» وهناك فوجئت بصديقى وقد علت وجهه أمارات الدهشة وعلامات التعجب، وسألنى: ما الذى فعلتم فى هذا الميدان خلال أشهر غيابى تلك؟ لم أفهم سؤاله، ربما مَن اعتاد الشىء لا ينشغل بالتغييرات التى تطرأ عليه بالتدريج، وعلى غير خطتنا طلب منى صديقى أن أركن السيارة فى الجراج الأرضى بميدان التحرير، وأن أعود إليه فى ذات المكان، حيث سينتظرنى.عدت للرجل حيث تركته فلم أجده، واستغرق الأمر منى بعض الوقت فى البحث عنه والاتصال على جواله حتى وجدته «متسمرًا» أمام المسلة الفرعونية المنصوبة وسط الميدان التى تقف شامخة فى حراسة أربعة تماثيل لكباش تم جلبها من معبد الكرنك بالأقصر تزين الميدان.. طلب صديقى أن نتجول فورًا فى أرجاء المتحف.قلت له: «المتحف فى هذه الساعة؟ فلنؤجلها إلى صباح الغد»، استنكر الرجل تسرعى فى الرد، وأفهمنى أنه لا يقصد المتحف المصرى الكائن على بُعد خطوات منا، وإنما قصد هذا المتحف المفتوح الذى يحيط بنا، وجعل قلب القاهرة عبارة عن لوحة تشكيلية بديعة، بدأت أشاركه الاهتمام بهذا الجمال الذى لم أتنبه إليه من قبل، ورأيت التغيير الذى طرأ على جميع أنحاء الميدان والعقارات والمبانى المطلة عليه بعد توحيد واجهات المحال، التى ساعد على إبرازها نظام إضاءة عبقرى أظهر فن المعمار للعقارات الخديوية المحيطة، وكذلك المتحف المصرى ومجمع التحرير وبجواره مسجد عمر مكرم والمقر القديم لوزارة الخارجية ليتحول الميدان إلى متحف مفتوح.بالطبع لم يكن أمرًا على هذا النحو سهلًا، لا من الناحية الفنية الهندسية ولا من الناحية المالية، فالتكلفة فيما أظن تجاوزت عشرات الملايين، لكن العائد والمردود المنتظر يتجاوز هذا بكثير، كما أن من حق المصريين أن ينعموا بحضارة أجدادهم، ويشاركهم فى هذا عشاق تلك الحضارة وهذه العمارة.إن الإنفاق على مثل هذه المشاريع ليس من باب الترف، بل إنه نوع من الاستثمار بعيد المدى، لكنه من الناحية الثقافية مشروع سريع المردود وعوائده كثيرة جدًا، أهمها أن تتعود العين رؤية الجمال، فمن حق كل مصرى أن ينعم بميادين على هذا المستوى فى كل أنحاء مصر، وأن يتوقف الأداء العشوائى فى عمليات تجميل الميادين التى تتم فى المحافظات على أيدى الهواة من الفنانين، أو حتى المسئولين الذى يميلون للاستسهال بمجرد أن تبشرهم شركة خاصة بتكفلها بتكاليف عملية التجميل لميدان ما، غير أن الأمر ينتهى وبحسن نية فى معظم الأحوال إلى تشويه حقيقى، وليس تجميلًا، وليت الدولة تمنح الفنانين الحقيقيين الفرصة لإبراز مواهبهم من خلال مسابقات عامة لتجميل الميادين، وفق الهوية الحضارية والبيئة الثقافية التى يشتهر بها كل إقليم من أقاليم مصر بإشراف نقابة التشكيليين.من حق كل مصرى أو زائر للقاهرة أن يسعد فى كل وقت بلوحة الجمال التى تزين قلب القاهرة، على ألا يمنعهم عن هذا شركة أمن أو خلافه- كما ذكر لى البعض- وفى المقابل فإن على الحكومة أن تثق فى تحضر مواطنيها، فعادة المصريين- فى الداخل والخارج- أن يحافظوا على الجمال طالما وأينما وجدوه، فهم امتداد لهذه الحضارة العريقة التى جلبنا نذرًا يسيرًا من رموزها المعمارية لنزين به أهم ميادين العاصمة، فليس من المنطقى إذن أن يتجرأ مواطن، ويقدِم على تشويه هذا الجمال.ولتكن الدولة على ثقة فى أن أعين المواطنين ستكون هى الرقيب الحقيقى على المكان، والأمين على ما بُذل فيه من جهد وما أضيف إليه من إبداع، وعلى الدولة أن تنظر إلى ميدان- بل ميادين أخرى- وتعمل على تطويرها كما تم مع ميدان التحرير، ومن حق القائمين على تطوير ميدان التحرير وتجميله أن نقدم لهم التحية، وأن نشيد بجهدهم تقديرًا لهم على هذا الجهد المبذول، لتشكيل لمسة جمال فى قلب القاهرة تستحقه عاصمة الشرق وليس فقط مصر.