السيسي لـ مشرف أحد المشروعات: «خلى بالك من الكمامة» (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، محاور وطرق جديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها مصر الجديدة / رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورًا بكوبري السادس من أكتوبر.





واطلع الرئيس السيسي على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة بمنطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.



