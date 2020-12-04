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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

803 إصابات بكورونا في الجزائر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:59 م
الدكتور جمال فورار
الدكتور جمال فورار
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في يوم واحد.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر ارتفع إلى 86 ألفا و730 حالة إصابة، و2492 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 56 ألفا و79 حالة، بعد شفاء 541 حالة خلال يوم واحد، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 40 مصابا في العناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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