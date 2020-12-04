سارة شريف تكتب: توقيع كيدون

اغتيل العالم النووى محسن فخرى زاده فى مدينة أبسرد بمقاطعة دماوند شرق طهران، فى عملية مُعقدة تُحمّل إيران مسئوليتها لإسرائيل، التى لم تعترف بها.ويمكن تفسير ذلك بأنه تَبَنّ للعقيدة الإسرائيلية القائلة إن عمليات موضعية وجراحية وسرية تسمح أيضًا للطرف الثانى بالعمل ضمن مجال الإنكار والتخبط.ورغم عدم الإعلان، فإن الأمريكيين والإيرانيين والإسرائيليين أنفسهم يعرفون أن هذه العملية تحمل بصمات الموساد، أو بصورة أدق تحمل توقيع «كيدون»، وهى إدارة الاغتيالات فى الموساد.الموساد أثبت خلال سنوات قدرته على التسلل إلى أعماق أجهزة الاستخبارات الإيرانية والجيش، فليست صدفة أنه بعد عامين ونصف العام من سرقة الأرشيف النووى الإيرانى، تحت أعين المخابرات الإيرانية، أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل أن تصفى عنها الحساب الذى لم تنجح على مدى ٢٢ سنة فيه وتقتل نائب قائد القاعدة أبومحمد المصرى، فى طهران.ليست صدفة أن إسرائيل وضعت فخرى زاده، الذى كان أيضًا جنرالًا فى الحرس الثورى الإيرانى، إلى جانب رجل «حزب الله»، عماد مغنية «الذى اغتيل فى عام ٢٠٠٨»، وقائد «فيلق القدس» الإيرانى، قاسم سليمانى «اغتيل فى يناير ٢٠٢٠»، باعتباره أحد القادة الذين لا يقدّرون بثمن بالنسبة لمنظماتهم.ليست صدفة أن القناة الـ١٢ الإسرائيلية تذكر أن الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية «CIA» بدآ بتعقب فخرى زاده فى عام ٢٠٠٦.ليست صدفة أن تقريرًا تليفزيونيًا إسرائيليًا فى مايو ٢٠١٨ ذكر أن إسرائيل ربما قررت عدم اغتيال فخرى زاده فى الماضى، لأنها فضلت استمراره على قيد الحياة ومراقبة ما كان ينوى القيام به.ليست صدفة أنه فى عام ٢٠١٨ عندما كشف نتنياهو فى ذلك الوقت أن الموساد سرق أرشيف البرنامج النووى الإيرانى، قال: «تذكروا هذا الاسم، فخرى زاده».الوثائق التى سرقها الموساد أثبتت أن «فخرى زاده» هو «الدماغ» خلف الجزء العسكرى للمشروع النووى، فلديهم وثائق بتوقيع «زاده» بالحبر، وهناك وثائق بخط يده.العملية نفسها تحمل بصمات الموساد، وطريقة التصفية عن قرب، التى استخدمها من قبل فى تصفية فتحى الشقاقى، مؤسس الجهاد الإسلامى، فى شوارع مالطا.فخرى زاده وزوجته كانت تقلهما سيارة مضادة للرصاص بمرافقة ثلاث سيارات حراسة فى طريقها إلى منطقة «دماوند» قرب طهران، إحدى سيارات الحراسة انفصلت عن الموكب على بعد كيلومترات من موقع الحادث، بهدف التحقق ورصد أى حركة مشبوهة.فى تلك الأثناء، تسبب صوت بضع رصاصات استهدفت السيارة فى لفت نظر فخرى زاده وإيقاف السيارة، فنزل من السيارة، معتقدًا أن الصوت ناتج عن اصطدام بعائق خارجى أو مشكلة فى محرك السيارة.وعقب نزوله من السيارة، قام مدفع رشاش آلى يتم التحكم به عن بُعد، مثبت على شاحنة صغيرة مركونة على بعد نحو ١٥٠ مترًا، بإطلاق وابل من الرصاص عليه، وبعد لحظات تم تفجير الشاحنة المركونة.ليست صدفة، لأن هذه ليست المحاولة الأولى لاغتياله، حسب ما كتبه المحرر الاستخباراتى «رونين بيرجمان» فى صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإنه كانت هناك خطة لاغتياله أوقفها رجال شعبة الاستخبارات «أمان»، حيث رأوا أنه من الأفضل أن يبقى على قيد الحياة، وفى عام ٢٠٠٩ ألغيت عملية تصفيته فى مرحلتها الأخيرة، بعد أن أقنع أحد كبار الموساد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، بأن العملية تحت التهديد بالفشل، فأمر «مائير داغان» رئيس الموساد بإيقافها.نتنياهو لا يحب الصمت، ولا يحب أن يمر بريق العملية دون أن يكون فى مركز الضوء، منذ النشر عن موت فخرى زاده وهو يلمح بأنه فعل شيئًا عظيمًا، لكنه لا يمكنه أن يتحدث عنه، ولكن حتى لو لم يصرح فتحركاته كفيلة بأن تثير الشكوك.ليست صدفة أن يتم فجأة تأجيل زيارة نتنياهو إلى البحرين والإمارات، التى تم التخطيط لها فى الأسبوع الجارى.ليست صدفة أيضًا زيارة وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، قبل أيام من الاغتيال، والحقيقة التى ظهرت أنها لم تكن مخصصة فقط لزيارة معمل النبيذ فى بساغوت، ليتذوق «بومبيو» النبيذ الإسرائيلى.التسريب فى الولايات المتحدة لصحيفة «نيويورك تايمز» بشأن اغتيال مسئول رفيع المستوى فى القاعدة فى طهران، وإعادة ترامب لتغريدة من إسرائيل بأن فخرى زاده «كان المطلوب رقم واحد من الموساد»، كلها أمور تشير إلى اتجاه واحد، أن الموساد هو من فعلها.