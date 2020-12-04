موقع أريسيبو في بورتوريكو لن يُغلق رغم انهيار التلسكوب

أكّد مسؤولو محطة أريسيبو للرصد في جزيرة بورتوريكو الأمريكية الخميس أن الموقع لن يٌقفَل رغم انهيار التلسكوب الشهير الذي يضمه، من دون أن يعطوا المزيد من التفاصيل في شأن مستقبله.وقال مدير العلوم الفلكية في المؤسسة الوطنية للعلوم رالف غوم في مؤتمر صحفي بواسطة تقنية الفيديو إن المؤسسة "لن تقفل مرصد أريسيبو".وأبدى "حزنه العميق" على انهيار التلسكوب الذي كان بين الأكبر في العالم وانهار الثلاثاء بعد 57 عاما في الخدمة بسبب انقطاع سلكين يدعمان الأدوات البالغ وزنها 900 كيلوغرام الخاصة بالتلسكوب، ما تسبب بأضرار جسيمة في الصحن اللاقط البالغ قطره 305 أمتار.واستخدم علماء الفلك المحترفون والهواة المرصد في عملهم لعقود، وأتاح عددًا كبيرًا من الاكتشافات الفضائية.ويدور أحد مشاهد فيلم "غولدن آي" ضمن سلسلة جيمس بوند فوق التلسكوب، وفي فيلم "كونتاكت" تستخدم عالمة الفلك التي تؤدي جودي فوستر دورها المرصد في سعيها للحصول على إشارات من الكائنات الفضائية.