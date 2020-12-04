«الطاقة الذرية»: إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزى متقدمة لتخصيب اليورانيوم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن إيران أبلغت لجنة مفتشي الأمم المتحدة بأنها تعتزم تركيب 3 مجموعات إضافية من أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن إيران أخطرت الوكالة أن الشركة المُشَغِلَة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب 3 مجموعات من أجهزة الطرد من طراز (آي.آر-2 إم) في المحطة تضاف إلى مجموعة من الطراز ذاته مستخدمة في التخصيب، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول "آي. آر-1" فحسب، وهي أقل كفاءة في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأنها الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييلي غروسي قد أكد، أمس، أن التعاون مع إيران بشأن برنامجها النووي يمضي قدمًا، لكن هناك تحديات بالتأكيد فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة.