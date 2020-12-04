كندا: إصابات كورونا تصل لـ399 ألفا و770

ارتفعت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 399 ألفا و770 إصابة حتى اليوم الجمعة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 12 ألفا و423 حالة وفاة، في حين تعافى 319 ألفا و250 مصابا من (كوفيد 19-)، المرض الناجم عن فيروس كورونا.وقد مر حوالي 44 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في كندا.